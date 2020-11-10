Про це пише New York Post.
“Жовту черепаху врятували зі ставка в Бурдване. Це один з видів черепахи з закрилками, що рідко зустрічаються”, – повідомив в своєму Twitter-акаунті працівник Лісовий служби Індії Дебашіш Шарма.
Зазвичай панцир черепах цього виду зеленувато-коричневий з жовтими плямами. Але у знайденої черепахи він яскраво-жовтого відтінку через генетичне захворювання.
Користувачі Мережі відразу ж порівняли черепаху з сиром в бургері, млинчиком і жовтком, що розтікся.
Cheeseburger pic.twitter.com/KRFmdU8oEp
— Glitched (@Glitched_Hero) November 1, 2020
God said: pic.twitter.com/3m20Iqk5Oe
— WeaponTheory (@WeaponTheory) November 1, 2020
same energy pic.twitter.com/Ey0WAZfA2j
— Dan the Birdman – Georgia on my Mind 🍑 (@jaegermaestro) November 2, 2020
— Will snuggle Jill (@c91099) November 1, 2020
— Pleo: Lost in Dedsec (@PleoTCA) November 1, 2020
Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It’s one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP
— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020
- На пляжі Таїланду, спорожнілі через спалах коронавірусу і введені в зв’язку з цим обмеження, повернулися рідкісні шкірясті черепахи.