Про це пише New York Post.

“Жовту черепаху врятували зі ставка в Бурдване. Це один з видів черепахи з закрилками, що рідко зустрічаються”, – повідомив в своєму Twitter-акаунті працівник Лісовий служби Індії Дебашіш Шарма.

Зазвичай панцир черепах цього виду зеленувато-коричневий з жовтими плямами. Але у знайденої черепахи він яскраво-жовтого відтінку через генетичне захворювання.

Користувачі Мережі відразу ж порівняли черепаху з сиром в бургері, млинчиком і жовтком, що розтікся.

— Dan the Birdman – Georgia on my Mind 🍑 (@jaegermaestro) November 2, 2020

Today a Yellow Turtle was rescued from a Pond in Burdwan,WB. It’s one kind of a rarely occuring Flapshell Turtle. @ParveenKaswan @SanthoshaGubbi @RandeepHooda @rameshpandeyifs pic.twitter.com/enTyNAkxmP

— Debashish Sharma, IFS (@deva_iitkgp) October 27, 2020