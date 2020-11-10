Про це пише New York Post.

“Жовту черепаху врятували зі ставка в Бурдване. Це один з видів черепахи з закрилками, що рідко зустрічаються”, – повідомив в своєму Twitter-акаунті працівник Лісовий служби Індії Дебашіш Шарма.

Зазвичай панцир черепах цього виду зеленувато-коричневий з жовтими плямами. Але у знайденої черепахи він яскраво-жовтого відтінку через генетичне захворювання.

Користувачі Мережі відразу ж порівняли черепаху з сиром в бургері, млинчиком і жовтком, що розтікся.