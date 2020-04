Про це повідомляє агентство Reuters.

У Таїланді на тлі пандемії коронавірусу були введені обмеження на поїздки (зокрема заборона на міжнародні авіарейси). Це призвело до того, що місцеві пляжі спорожніли без туристів і стали вільні для представників дикої природи.

Як зазначив Конгкіат Кіттіватанавонг, директор Морського біологічного центру Пхукета, на острові було виявлено 11 місць гніздування шкірястих черепах із найвищою чисельністю за останні 20 років.

“Це дуже хороший знак для нас, тому що багато районів нересту були знищені людьми. Таких гнізд не було протягом останніх п’яти років. І якщо порівнювати з минулим роком, то такої великої кількості нересту і близько не було, оскільки черепахи гинули, потрапляючи в рибальські снасті, а люди заважали їм на пляжах”, – розповів він.

Thailand has found the largest number of nests of rare leatherback sea turtles in two decades on its deserted beaches, environmentalists say https://t.co/jpHk3hCkLd pic.twitter.com/0KnTWyTKYa

— Reuters (@Reuters) April 21, 2020