Про це пише CNN.
Момент зворушливої допомоги від тварини закарбував фотограф-любитель Аніл Прабхакар.
Фотограф був на сафарі з друзями в заповідному лісі, яким керує Фонд виживання орангутанів Борнео (BOS), коли він став свідком цієї сцени.
“Я бачив, як орангутанг підійшов до нього дуже близько і просто простягнув йому руку. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я просто зловив цей момент. Це було дійсно емоційно”, – розповів він.
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Орангутан є єдиною великою мавпою в Азії і зустрічається в основному на Борнео і Суматрі в Індонезії. За даними фонду BOS, за останні три покоління популяція орангутангів скоротилася більш ніж на 80 %.
- У новорічну ніч в німецькому місті Крефельд в результаті пожежі в зоопарку загинули десятки тварин, в тому числі горили, орангутанги і шимпанзе.