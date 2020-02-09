На одному з індонезійських островів орангутанг простягнув руку допомоги чоловікові, який по груди загруз у річковому бруді.

Про це пише CNN.

Момент зворушливої допомоги від тварини закарбував фотограф-любитель Аніл Прабхакар.

Фотограф був на сафарі з друзями в заповідному лісі, яким керує Фонд виживання орангутанів Борнео (BOS), коли він став свідком цієї сцени.

“Я бачив, як орангутанг підійшов до нього дуже близько і просто простягнув йому руку. Я ніколи не бачив нічого подібного. Я просто зловив цей момент. Це було дійсно емоційно”, – розповів він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reminiscence Photography (@anil_t_prabhakar) 22 Янв 2020 в 8:31 PST

Орангутан є єдиною великою мавпою в Азії і зустрічається в основному на Борнео і Суматрі в Індонезії. За даними фонду BOS, за останні три покоління популяція орангутангів скоротилася більш ніж на 80 %.