В індонезійській провінції Західна Ява під час проведення шкільного заходу біля річки потонули 11 учнів, ще десятьох вдалося врятувати.

Про це повідомляє видання ABC News.

Місцева влада заявила, що 150 учнів ісламської середньої школи брали участь у прибиранні в п’ятницю на березі річки Чилер, коли 21 з них впав у воду.

“Погода була добра, і не було раптових повеней. Ті діти, які потонули, тримали один за одного за руки. Один з них послизнувся, а решта пішли за ним”, – пояснив начальник пошуково-рятувального управління Бандунга Деден Рідваншіах.

Місцевим жителям і рятувальній команді вдалося витягнути 10 учнів, яких згодом доставили до найближчої лікарні.

Дощі спричиняють часті зсуви й раптові повені в Індонезії, де мільйони людей проживають у гірських районах або поблизу заплави. У лютому 2020 року внаслідок раптової повені загинули, щонайменше, шестеро студентів, які потонули в річці в районі Слеман провінції Джокьякарта.