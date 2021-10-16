Про це повідомляє видання ABC News.
Місцева влада заявила, що 150 учнів ісламської середньої школи брали участь у прибиранні в п’ятницю на березі річки Чилер, коли 21 з них впав у воду.
“Погода була добра, і не було раптових повеней. Ті діти, які потонули, тримали один за одного за руки. Один з них послизнувся, а решта пішли за ним”, – пояснив начальник пошуково-рятувального управління Бандунга Деден Рідваншіах.
Місцевим жителям і рятувальній команді вдалося витягнути 10 учнів, яких згодом доставили до найближчої лікарні.
Дощі спричиняють часті зсуви й раптові повені в Індонезії, де мільйони людей проживають у гірських районах або поблизу заплави. У лютому 2020 року внаслідок раптової повені загинули, щонайменше, шестеро студентів, які потонули в річці в районі Слеман провінції Джокьякарта.
- Раніше повідомлялося, що 52-річний чоловік без рятувального жилета впав з вантажного судна у відкритий океан, де протримався 14 годин, поки його не врятували. Залишитися живим моряку допомогло морське сміття, за яке він вчепився і дрейфував.