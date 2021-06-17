Про це повідомляє телеканал CNN.
Програма, що проводиться в окрузі Чіанжур, Західна Ява, є частиною зусиль округу по збільшенню кількості вакцин, що вводяться громадянам у віці 45 років і старше.
Галіх Апріа, помічниця комісара поліції в Пекаті, сказала, що літні жителі не наважувалися робити щеплення під час раннього розгортання державної програми вакцинації.
“Спочатку в Інтернеті було багато дезінформації і містифікацій про вакцину, особливо в соціальних мережах. Багато літніх людей думали, що це не запобігає COVID-19, але може викликати серйозні захворювання і навіть смерть”, – пояснив він.
Минулого місяця було вирішено запустити програму заохочення. До її початку тільки 25 з 200 жителів були готові зробити щеплення, а зараз близько 250 осіб в день хочуть вакцинуватися.
Галіх сказала, що влада безкоштовно роздала 500 курчат, але також зробила й інші кроки, щоб домогтися більш широкої вакцинації.
- У штаті Вашингтон громадяни, які вакцинуються проти коронавірусу, можуть отримати на вибір: марихуану, пиво, вино чи алкогольний коктейль.