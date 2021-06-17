Влада Індонезії роздає жителям сільських районів живих курчат, щоб заохотити їх вакцинуватися проти коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Програма, що проводиться в окрузі Чіанжур, Західна Ява, є частиною зусиль округу по збільшенню кількості вакцин, що вводяться громадянам у віці 45 років і старше.

Галіх Апріа, помічниця комісара поліції в Пекаті, сказала, що літні жителі не наважувалися робити щеплення під час раннього розгортання державної програми вакцинації.

“Спочатку в Інтернеті було багато дезінформації і містифікацій про вакцину, особливо в соціальних мережах. Багато літніх людей думали, що це не запобігає COVID-19, але може викликати серйозні захворювання і навіть смерть”, – пояснив він.

Минулого місяця було вирішено запустити програму заохочення. До її початку тільки 25 з 200 жителів були готові зробити щеплення, а зараз близько 250 осіб в день хочуть вакцинуватися.

Галіх сказала, що влада безкоштовно роздала 500 курчат, але також зробила й інші кроки, щоб домогтися більш широкої вакцинації.