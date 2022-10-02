Про це повідомило CNN.
Захід відбувся на стадіоні в місті Маланзі у Східній Яві. Трагедія трапилася після матчу двох команд Persebaya Surabaya та Arema FC, яка програла.
BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 1, 2022
Вболівальники команди, яка зазнала поразки, ринулися на поле. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ. Внаслідок цього утворилася тиснява, коли фанати бігли до виходу. Натовп призвів до випадків задухи.
Начальник поліції Східної Яви Ніко Афінта заявив, що коли вболівальники вибігли на поле, то стався анархічний бунт. За його словами, люди стали нападати на офіцерів і пошкоджували машини.
BREAKING: At least 127 people killed, 180 injured in riot at football stadium in Indonesia, police say pic.twitter.com/WmuI67yJoi
— BNO News (@BNONews) October 1, 2022
Серед загиблих є жінки, діти та двоє поліцейських. Отримали поранення 180 людей.
Подія стала найбільшою трагедією на футбольному полі. Міністр спорту та молоді Індонезії Зайнудін Амалі доручив провести розслідування.
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