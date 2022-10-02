Про це повідомило Reuters.
Зазначено, що санкції запровадили проти осіб, які порушують міжнародне право. Обмеження застосували через спроби узаконити дії Росії в Україні за допомогою псевдореферендумів, дезінформації та залякування.
“Ці додаткові санкції підкріплюють рішучий протест Австралії проти дій президента РФ Володимира Путіна та тих, хто виконує його накази”, — зазначили у повідомленні.
В Австралії додали, що країна подала до Міжнародного суду на підтримку позову, який ініціювала Україна проти РФ за порушення Конвенції про геноцид.
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