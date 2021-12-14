Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що землетрус стався о 3:20 ночі за місцевим часом у морі Флорес, приблизно у 112 км на північний захід від міста Ларантука, у східній частині острову Флорес, на глибині близько 12 км, завдавши лише незначних пошкоджень, травмовано одну людину.

Фото: Reuters

Метеорологи оголосили попередження про небезпеку виникнення цунамі для навколишніх островів, включаючи Малуку та Сулавесі. 

Зазначимо, що землетруси в Індонезії відбуваються досить часто, оскільки країна розташована в так званому “вогняному кільці” – області в Тихому океані, в якій знаходиться більшість активних вулканів. 