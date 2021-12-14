Потужний землетрус магнітудою 7,4 стався на сході Індонезії, після чого метеорологи оголосили про можливість цунамі.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що землетрус стався о 3:20 ночі за місцевим часом у морі Флорес, приблизно у 112 км на північний захід від міста Ларантука, у східній частині острову Флорес, на глибині близько 12 км, завдавши лише незначних пошкоджень, травмовано одну людину.

Метеорологи оголосили попередження про небезпеку виникнення цунамі для навколишніх островів, включаючи Малуку та Сулавесі.

Зазначимо, що землетруси в Індонезії відбуваються досить часто, оскільки країна розташована в так званому “вогняному кільці” – області в Тихому океані, в якій знаходиться більшість активних вулканів.