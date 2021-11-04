У зоопарку Індонезії розводять комодських драконів, щоб урятувати найбільших ящірок у світі від зникнення, оскільки зміна клімату створює нові небезпеки для їхнього існування.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Гігантські ящірки живуть лише на віддаленому острові Комодо та кількох сусідніх островах у східній Індонезії.

У вересні Міжнародний союз охорони природи включив їх до Червоного списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, пославшись на зростаючу загрозу, що створюється впливом зміни клімату.

Очікується, що підвищення глобальної температури та рівня моря скоротить відповідне місце існування для драконів Комодо як мінімум на 30% протягом наступних 45 років.

Представники зоопарку сподіваються, що їхні зусилля щодо порятунку ящірок привернуть увагу світових лідерів, які зібралися на кліматичному саміті в Глазго.

Співробітникам установи вже вдалося збільшити популяцію комодських драконів до 108 дорослих та 35 молодих особин. Також у розпліднику знаходиться 40 яєць.

Згодом зоологи планують повернути рептилій у дику природу.