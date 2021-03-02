Covid-19 Україна

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В Instagram з’явилися «кімнати» для прямих ефірів

Соціальна мережа Instagram запроваджує нову функцію Live Rooms — "кімнати" для прямих ефірів. У таких віртуальних кімнатах можуть збиратися щонайбільше чотири користувачі одночасно.

Вівторок, 2 березня 2021, 20:05

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

У Instagram кажуть, що функція так званих “кімнат” допоможе створити більше креативних можливостей для користувачів. Зокрема, вони зможуть влаштовувати ток-шоу, джем-сешн або весело проводити час із друзями.

Для того, щоб створити “кімнату”, необхідно зайти у вкладку з камерою, вибрати прямий ефір, ввести назву трансляції  та додати учасників. При цьому усіх учасників можна під’єднати до ефіру відразу, або під час розмови.

Зазначимо, що нова функція Instagram нагадує можливості соціальної мережі Clubhouse, яка активно набирає популярності  у світі, хоча працює лише на платформі iOS. Там користувачі можуть створювати кімнати для обговорення різних тем. Дозволено під’єднувати понад 10 спікерів та 8 тисяч слухачів.

  • Через тиждень після того, як популярний застосунок для аудіочатів Clubhouse заявив, що робить кроки для запобігання крадіжки даних користувачів, по щонайменше один зловмисник довів, що може публікувати аудіо з платформи.
Теги: кімнати, прямі ефіри, Instagram, функция

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