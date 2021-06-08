Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Слідство встановило, що у період з серпня 2020 по лютий 2021 року службові особи Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України, використовуючи приміщення держпідприємства та спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту під виглядом відомих брендів.

Зловмисники незаконно виготовили понад 5300 літрів фальшованих алкогольних напоїв та отримали прибуток на понад 1,3 млн гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Повідомлено про підозру трьом особам.