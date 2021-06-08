Про це повідомила пресслужба відомства.
Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.
Зазначається, що правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку “Партії Шарія” та банківські карти.
Крім того, було проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).
Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.
- Голова правління ГО “ОПОРА” Ольга Айвазовська пояснювала, що те, що Служба безпеки України вручила підозру блогеру Анатолію Шарієві, не може бути причиною для припинення діяльності “Партії Шарія”.
- Житель Дніпра, на ім’я Віктор Шарій стверджує, що саме на його ім’я зареєстрована “Партія Шарія” і тепер він хоче відкликати свій дозвіл на реєстрацію.
- 25 лютого СБУ оголосила Анатолія Шарія у державний розшук після того, як він не з’явився для участі у допиті у якості підозрюваного.
- 2 березня стало відомо, що блогера Анатолія Шарія, підозрюваного у державній зраді, внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.