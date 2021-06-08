Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.

Зазначається, що правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку “Партії Шарія” та банківські карти.

Крім того, було проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки оголосила Анатолію Шарію про підозру за двома статтями: ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Шарія викликали на допити на 22 та 25 лютого, проте він не з’явився. В СБУ розцінили неявку Шарія на допит як переховування від слідства.