Аналітики ISW пояснили, чому очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про намір вивести своїх найманців з України та дати їм два місяці на відновлення.

Джерело: Інститут вивчення війни

21 травня Пригожин заявив, зо після 1 червня виведе вагнерівців із території України для відновлення і тренування, які триватимуть близько двох місяців.

Ця заява прозвучала наступного дня після того, як Пригожин заявив про начебто повне захоплення міста Бахмут. Тоді Пригожин наголосив, що передає захоплені позиції військам РФ і до 1 червня вийде з усієї лінії фронту.

Пригожин також заявив, що будь-які повідомлення про штурмові дії ПВК “Вагнера” ​​протягом цього двомісячного періоду будуть фейковими, якщо про них говоритиме не особисто він.

Раніше ISW оцінювало, що вагнерівці навряд чи продовжуватимуть бої за межами Бахмута через серйозне виснаження та кульмінацію їхніх наступальних можливостей.

Своєю чергою двомісячний період відновлення, який оголосив Пригожин, може дозволити ПВК “Вагнер” відсидіти ключові частини українського контрнаступу залежно від того, коли і як воно почнеться.