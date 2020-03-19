Про це повідомляє місцеве інформагентство IRNA.

Представник Міністерства охорони здоров’я Ірану Кіянуш Джаханпур заявив, що за даними відомства щогодини інфікуються коронавірусом 50 осіб. При цьому, кожні 10 хвилин помирає один пацієнт.

“За останніми даними, кожні десять хвилин одна людина помирає. З огляду на цю інформацію, раджу прийняти усвідомлене рішення про поїздки та зустрічі в дні Ноуруза (Новий рік за іранським календарем – ред.)”, – повідомив чиновник.

Також чиновник закликав людей залишатися вдома, щоб бути в безпеці і не допустити поширення коронавірусу.

Він зазначив, що через санкції США Іран не може в повному обсязі скористатися світовою медичною допомогою для подолання коронавірусу, а також закупити необхідне обладнання і ліки.

На даний момент в Ірані понад 17 тисяч осіб інфікувалися коронавірусом. З них 1135 осіб померли.