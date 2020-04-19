В Ірані тимчасове звільнення ув'язнених в зв'язку з коронавірусом продовжили до 20 травня.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

“Звільнення тих в’язнів, які не становлять загрози для суспільства, продовжено до 20 травня”, – сказав іранський лідер Хасан Рухані під час телевізійного засіданні уряду.

Нагадаємо, з лютого у зв’язку з епідемією в Ірані було тимчасово звільнено близько 100 тисяч осіб, які відбували покарання.

У п’ятницю в ООН схвалили кроки іранської влади. Разом з тим, Спеціальний доповідач ООН по Ірану Джавід Рехман зазначає у своєму листі, що “більшість в’язнів совісті, правозахисників, захисників природи й осіб з подвійним і іноземним громадянством” залишаються в ув’язненні в Ірані.

Нагадаємо, Іран є найбільш постраждалою країною від коронавіруса на Близькому Сході.