Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
“Звільнення тих в’язнів, які не становлять загрози для суспільства, продовжено до 20 травня”, – сказав іранський лідер Хасан Рухані під час телевізійного засіданні уряду.
Нагадаємо, з лютого у зв’язку з епідемією в Ірані було тимчасово звільнено близько 100 тисяч осіб, які відбували покарання.
У п’ятницю в ООН схвалили кроки іранської влади. Разом з тим, Спеціальний доповідач ООН по Ірану Джавід Рехман зазначає у своєму листі, що “більшість в’язнів совісті, правозахисників, захисників природи й осіб з подвійним і іноземним громадянством” залишаються в ув’язненні в Ірані.
Нагадаємо, Іран є найбільш постраждалою країною від коронавіруса на Близькому Сході.
- У Швейцарії продовжує збільшуватися число смертельних випадків від COVID-19.