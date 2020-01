Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У повідомленні сказано, що літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” ( “МАУ”) розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

О 6:50 з’явилося перше відео з місця катастрофи літака.

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc

— Arshia (@ars__hii) 8 января 2020 г.