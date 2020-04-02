Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Королівства в Twitter.

Уточнюється, що протягом минулої доби в Іспанії померло від коронавірусу 950 осіб і це є максимумом з початку пандемії.

Водночас наголошується, що в цілому в Іспанії за станом на 2 квітня 2020 року зафіксовано вже 10 003 смерті від COVID-19.

У свою чергу кількість підтверджених випадків зросла до 110 238 людей. За останню добу захворіли коронавірусом 8102 чоловік.

Добою раніше приріст хворих становив 7719 випадків.

Також повідомляється, що госпіталізовано з коронавірусом COVID-19 в Іспанії зараз 54 113 людей, з яких більше 6000 зараз знаходяться в реанімації.

26 743 людей одужали в Королівстві за минулу добу.

  • Раніше повідомлялося, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19.
  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом Інститут молекулярної біології НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу.