У Королівстві Іспанія майже 1000 чоловік померли за минулу добу від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Королівства в Twitter.

Уточнюється, що протягом минулої доби в Іспанії померло від коронавірусу 950 осіб і це є максимумом з початку пандемії.

Водночас наголошується, що в цілому в Іспанії за станом на 2 квітня 2020 року зафіксовано вже 10 003 смерті від COVID-19.

У свою чергу кількість підтверджених випадків зросла до 110 238 людей. За останню добу захворіли коронавірусом 8102 чоловік.

Добою раніше приріст хворих становив 7719 випадків.

Також повідомляється, що госпіталізовано з коронавірусом COVID-19 в Іспанії зараз 54 113 людей, з яких більше 6000 зараз знаходяться в реанімації.

26 743 людей одужали в Королівстві за минулу добу.