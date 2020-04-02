Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Королівства в Twitter.
Уточнюється, що протягом минулої доби в Іспанії померло від коронавірусу 950 осіб і це є максимумом з початку пандемії.
Водночас наголошується, що в цілому в Іспанії за станом на 2 квітня 2020 року зафіксовано вже 10 003 смерті від COVID-19.
У свою чергу кількість підтверджених випадків зросла до 110 238 людей. За останню добу захворіли коронавірусом 8102 чоловік.
Добою раніше приріст хворих становив 7719 випадків.
Також повідомляється, що госпіталізовано з коронавірусом COVID-19 в Іспанії зараз 54 113 людей, з яких більше 6000 зараз знаходяться в реанімації.
26 743 людей одужали в Королівстві за минулу добу.
- Раніше повідомлялося, що Інститут молекулярної біології Національної академії наук України виготовив першу партію експрес-тестів на коронавірус COVID-19.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що найближчим часом Інститут молекулярної біології НАН України виготовить 200 тисяч експрес-тестів на виявлення коронавірусу.