Про це повідомляє іспанське видання Alicante Plaza.
Відзначається, що пожежа сталася в місті Ельче. Вогонь спалахнув в секторі посадки.
В даний момент іспанським пожежним за кілька годин вже вдалося взяти ситуацію під контроль.
Повідомляється, що під час пожежі з аеропорту довелося евакуювати сотні пасажирів і персоналу. Постраждалих немає.
Робота аеропорту була зупинена на дві з половиною години, що стало причиною затримки деяких рейсів. Уточнюється, що літаки прямували на запасні злітно-посадочні смуги в аеропортах Мурсії і Валенсії.
- У США комерційний літак рейсу Лос-Анджелес – Шанхай під час аварійної ситуації скинув реактивне паливо над шкільними кварталами, в результаті чого постраждали діти.