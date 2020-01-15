В аеропорту іспанської провінції Аліканте сталася пожежа, багато рейсів було затримано.

Про це повідомляє іспанське видання Alicante Plaza.

Відзначається, що пожежа сталася в місті Ельче. Вогонь спалахнув в секторі посадки.

В даний момент іспанським пожежним за кілька годин вже вдалося взяти ситуацію під контроль.

Повідомляється, що під час пожежі з аеропорту довелося евакуювати сотні пасажирів і персоналу. Постраждалих немає.

Робота аеропорту була зупинена на дві з половиною години, що стало причиною затримки деяких рейсів. Уточнюється, що літаки прямували на запасні злітно-посадочні смуги в аеропортах Мурсії і Валенсії.