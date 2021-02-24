Про це повідомляє BBC.
Знесення став можливий після того, як жителі анклаву проголосували за це рішення. Проти була лише радикально права партія Vox.
Робітники зруйнували край постаменту і знесли пам’ятник, що стояв біля воріт міста.
Генерал Франко правил Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році.
Понад 30 000 осіб були вбиті в громадянській війні в Іспанії 1936-1939 років, коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканська уряд.
Потім він керував режимом державного терору і активної пропаганди через контрольовані ЗМІ і систему освіти.
Лише в 2007 році в Іспанії прийняли Закон про історичну пам’ять, в якому була зроблена спроба визнати страждання жертв франкізму. Відповідно до цього закону символи диктатури повинні бути поступово знищені.
Франко був похований у величезному мавзолеї під назвою “Долина полеглих”, недалеко від Мадрида, разом з десятками тисяч людей, загиблих у громадянській війні.
Мавзолей був частково побудований політичними в’язнями, яких режим Франко піддавав примусовій праці, і став святинею для радикально правих.
У 2019 рештки генерала були перепоховані у звичайну могилу.
- Раніше повідомлялося, що через понад 140 років з парку Бостона прибрали меморіальну статую Визволення, що зображує раба без сорочки, який стає на коліна перед Авраамом Лінкольном.