В анклаві Мелілья знесли останній в Іспанії пам'ятник диктатору Франсиско Франко.

Про це повідомляє BBC.

Знесення став можливий після того, як жителі анклаву проголосували за це рішення. Проти була лише радикально права партія Vox.

Робітники зруйнували край постаменту і знесли пам’ятник, що стояв біля воріт міста.

Генерал Франко правил Іспанією з 1939 року до своєї смерті в 1975 році.

Понад 30 000 осіб були вбиті в громадянській війні в Іспанії 1936-1939 років, коли націоналістичні сили Франко перемогли республіканська уряд.

Потім він керував режимом державного терору і активної пропаганди через контрольовані ЗМІ і систему освіти.

Лише в 2007 році в Іспанії прийняли Закон про історичну пам’ять, в якому була зроблена спроба визнати страждання жертв франкізму. Відповідно до цього закону символи диктатури повинні бути поступово знищені.

Франко був похований у величезному мавзолеї під назвою “Долина полеглих”, недалеко від Мадрида, разом з десятками тисяч людей, загиблих у громадянській війні.

Мавзолей був частково побудований політичними в’язнями, яких режим Франко піддавав примусовій праці, і став святинею для радикально правих.

У 2019 рештки генерала були перепоховані у звичайну могилу.