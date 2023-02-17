Напередодні секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що війська РФ намагатимуться захопити Бахмут на Донеччині до 24 лютого, тобто до першої річниці повномасштабного вторгнення. Аналітики Інституту вивчення війни оцінили таку ймовірність.

Про це йдеться у звіті ISW.

16 лютого Данілов заявив, що російські війська мають намір захопити Бахмут до 24 лютого – першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну – та планують провести масовану серію ракетних ударів з нагоди цієї дати.

Водночас очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин нещодавно заявив, що його найманці можуть оточити Бахмут до березня чи квітня. За словами експертів, така оцінка Пригожина є більш реалістичною, аніж оцінки швидкого просування військ РФ,

“Схоже, що російські війська не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть поставленої 24 лютого цілі. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов’язані з утриманням Бахмута, є надто високими, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили та лідери продовжують вказувати, що вони мають намір утримувати місто”, – мовиться у звіті експертів.

Однак що стосується масованої ракетної атаки 24 лютого, то за даними аналітиків вона дійсно може статись.

“Кремль може завдати ще одну серію ракетних ударів по цивільних об’єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки досягти реальних військових успіхів російські армійці не в змозі”, – резюмували експерти.