13 січня міноборони РФ оголосило про захоплення Соледара на Донеччині, не відзначивши участі найманців ПВК "Вагнер" у боях. Це, зазначили в Інституті вивчення війни, посилило конфлікт між офіційним оборонним відомством та очільником вагнерівців Євгеном Пригожиним.

Про це йдеться у звіті ISW.

Оголошуючи про окупацію російське міноборони особливо відзначило штурмову та армійську авіацію, ракетні війська та артилерію та російських десантників за захоплення Соледару, не визнаючи участі ПВК “Вагнера” у боях за місто.

Ця заява викликала значний резонанс у російському інформаційному просторі через те, що міноборони РФ не визнало участі вагнерівців у захопленні Соледару.

Через шість годин міноборони РФ оприлюднило наступне оголошення, в якому визнало добровольців та десантно-штурмові загони ПВК “Вагнера” учасниками битви за Соледар і зазначило, що вони отримали численні запити щодо свого початкового вшанування окремих військ.

Міноборони Росії спробувало виправдати зневажливе ставлення до ПВК “Вагнера”, стверджуючи, що російське “різнорідне угруповання військ” виконувало “спільний план” на Соледарському напрямку.

Своєю чергою очільник “ПВК “Вагнер” Євген Пригожин нечітко відповів на замовчування міноборони РФ заявивши, що не може коментувати ситуацію та зазначив, що питання журналістів з цього приводу виявляють їхнє занепокоєння щодо вшанування “героїчного взяття Соледару Вагнером”.

На думку аналітиків, Пригожин створив умови негативної реакції на відсутність вшанування вагнерівців особисто відвідавши Соледар декілька днів тому та розповсюдивши цю новину у соцмережах.

Експерти додали, що оголошення міноборони РФ підкреслило існуючий конфлікт між ПВК “Вагнер” та відомством, про який в ISW вже заявляли раніше.

Ексглава так званого “міноборони ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков) засудив “гострий конфлікт” між традиційним військовим командуванням і неофіційними силами (маючи на увазі ПВК “Вагнер”) під час війни і заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу і начальник російського Генштабу Валерій Герасимов прагнуть розформувати приватні військові компанії, такі як “Вагнер”, і включити її елементи в структуру МО.

Гіркін також заявив, що Соледар розкрив головну дилему для російського президента Володимира Путіна, який, за його словами, має варіанти: або активізувати свої зусилля, щоб заспокоїти як російське МО, так і Пригожина, або стати арбітром і головнокомандуючим.

Щодо Пригожина, то він, ймовірно, прагне використати перемогу в Соледарі як інструмент торгу для підвищення свого авторитету в Росії.

Аналітики зауважили, що повторна заява міноборони РФ щодо Соледара, у якій вони були змушені згадати про вагнерівців, свідчить про значну перемогу Пригожина, зміцнюючи його як вирішального гравця у цій війні.

Варто зауважити, що попри заяви РФ про захоплення Соледара, Україна офіційно не підтверджувала втрату міста. Протягом 13 січня у Генштабі ЗСУ наголошували, що бої у місті тривають.