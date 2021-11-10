Батько шістнадцятирічної дівчини проти вакцинації, відтак не дозволяв доньці робити щеплення проти коронавірусу. Так, справа дійшла до суду, який дівчина та її мати виграли

Про це повідомило італійське видання Live Sicilia.

16-річна дівчина хотіла зробити щеплення у місті Палермо, що в Італії, ще влітку. Однак для цього їх необхідно було мати згоду батьків. Батьки дівчинки розлучені й мають різні погляди на вакцинацію: мати була не проти, а батько — навпаки.

Як пояснила адвокатка дівчини та її мами, батько через родичів передав, що він взагалі проти вакцинації. Тоді адвокатка надіслала йому лист до чоловіка, але він на нього не відповів. Так, справа дійшла до суду.

На засіданні дівчина пояснила, що вирішила вакцинуватись, оскільки займається спортом і хоче повернутися до нормального життя. Вона також сказала, що своєю вакцинацією хоче “зробити внесок у майбутній спокій та викорінення пандемії”.

Батько на засідання не з’явився.

Суд ухвалив рішення задовольнити позов мати та її доньки. Відтак, найближчими днями 16-річна італійка отримає перше щеплення.

Зауважимо, що наприкінці жовтня Міністерство охорони здоров’я України дозволило вакцинувати проти COVID-19 дітей від 12 років незалежно від того, чи є вони у групі ризику.