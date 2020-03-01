У суботу, 29 лютого, кількість інфікованих коронавірусом COVID-2019 в Італії перевищила тисячу осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, у суботу від коронавірусу померли ще вісім людей. Відтак, загальна кількість жертв досягла 29.

За останні 24 години захворіли ще приблизно 240 людей. В італійському Агентстві цивільного захисту повідомили, що загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1128 (ці цифри включають близько 50 осіб, які одужали, і 29 смертей).

Як інформує американський телеканал CNN, у північному італійському регіоні Ломбардія в 10 % випадків хворіє медичний персонал.

Зараз у регіоні оцінюють ситуацію і вирішують, чи варто виділяти окрему лікарню для пацієнтів із коронавірусом.

У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.