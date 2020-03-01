Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, у суботу від коронавірусу померли ще вісім людей. Відтак, загальна кількість жертв досягла 29.
За останні 24 години захворіли ще приблизно 240 людей. В італійському Агентстві цивільного захисту повідомили, що загальна кількість підтверджених випадків зросла до 1128 (ці цифри включають близько 50 осіб, які одужали, і 29 смертей).
Як інформує американський телеканал CNN, у північному італійському регіоні Ломбардія в 10 % випадків хворіє медичний персонал.
Зараз у регіоні оцінюють ситуацію і вирішують, чи варто виділяти окрему лікарню для пацієнтів із коронавірусом.
У зв’язку зі спалахом вірусу в трьох північних регіонах – Ломбардія, Венето і Емілія-Романья закриті школи і університети, музеї та театри, заборонені масові заходи. Такі заходи триватимуть мінімум до 8 березня.
- Раніше в Італії госпіталізували громадянку України з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19.