Про це повідомляє агентство Reuters.
У заяві регулятора йдеться про те, що TikTok зобов’язався реєструвати користувачів від 13 років, але це обмеження легко обійти.
Тому TikTok зобов’язали до 15 лютого перевірити вік усіх користувачів з Італії та видалити облікові записи тих користувачів, які не можуть підтвердити свій вік.
Рішення прийняли після того, як в італійському Палермо померла 10-річна дівчинка. Історія її смерті вразила мільйони людей. Батьки дитини розповіли, що вона брала участь в челенджі у TikTok. За його умовами, необхідно було накинути ремінь навколо шиї та затримати дихання, фіксуючи все це на відео.
Наразі прокуратура міста розслідує можливе підбурювання до самогубства і з’ясовує, чи запрошував дівчинку хтось взяти участь в цьому челенджі.
Зазначається, що платформі заборонили “обробку даних користувачів, щодо яких немає абсолютної впевненості в віці”. Тобто, неперевірені користувачі не зможуть взаємодіяти з іншими користувачами та ділитися відеороликами.
- У популярній соцмережі TikTok з’явилося відео, на якому дівчата в формі курсанток МВС України танцюють з російським поліціянтом.