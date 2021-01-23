Італійський регуляторний орган з нагляду за конфіденційністю даних наказав соціальній мережі TikTok заблокувати всі облікові записи користувачів в Італії, вік яких неможливо підтвердити. Рішення прийняли у п’ятницю, 22 січня після смерті 10-річної дівчинки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У заяві регулятора йдеться про те, що TikTok зобов’язався реєструвати користувачів від 13 років, але це обмеження легко обійти.

Тому TikTok зобов’язали до 15 лютого перевірити вік усіх користувачів з Італії та видалити облікові записи тих користувачів, які не можуть підтвердити свій вік.

Рішення прийняли після того, як в італійському Палермо померла 10-річна дівчинка. Історія її смерті вразила мільйони людей. Батьки дитини розповіли, що вона брала участь в челенджі у TikTok. За його умовами, необхідно було накинути ремінь навколо шиї та затримати дихання, фіксуючи все це на відео.

Наразі прокуратура міста розслідує можливе підбурювання до самогубства і з’ясовує, чи запрошував дівчинку хтось взяти участь в цьому челенджі.

Зазначається, що платформі заборонили “обробку даних користувачів, щодо яких немає абсолютної впевненості в віці”. Тобто, неперевірені користувачі не зможуть взаємодіяти з іншими користувачами та ділитися відеороликами.