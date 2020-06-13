Прокурори допитали прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте за фактом боротьби з коронавірусом, який забрав життя 34 тисяч громадян.

Про це повідомляє Reuters.

Конте допитували прокурори з Бергамо — одного з міст на півночі Італії, яке найбільше постраждало внаслідок епідемії коронавірусу.

Саме в регіоні Ломбардія, де розташовано Бергамо, був епіцентр коронавірусу. Регіон залишається найбільш постраждалим від коронавірусу серед 20 регіонів. Тут померли близько половини жертв коронавірусної хвороби в країні. Спочатку влада Італії прийняла рішення не ізолювати Бергамо і прилеглі населені пункти.

Тепер таке рішення називають найбільш спірним, зазначаючи, що великої кількості жертв можна було б уникнути, якби влада відразу ж заявила про локдаун в Ломбардії.

У Конте запитували, чому влада раніше не прийняли рішення закрити невеликі міста, щоб зупинити спалах.

Допит тривав близько трьох годин.

“Я хотів пояснити кожен етап в деталях”, – розповів Конте про суть запитань прокурорів.

Крім прем’єр-міністра, прокурори також допитали міністра внутрішніх справ Лучані Ламоргезе і міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца.