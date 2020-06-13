Про це повідомляє Reuters.
Конте допитували прокурори з Бергамо — одного з міст на півночі Італії, яке найбільше постраждало внаслідок епідемії коронавірусу.
Саме в регіоні Ломбардія, де розташовано Бергамо, був епіцентр коронавірусу. Регіон залишається найбільш постраждалим від коронавірусу серед 20 регіонів. Тут померли близько половини жертв коронавірусної хвороби в країні. Спочатку влада Італії прийняла рішення не ізолювати Бергамо і прилеглі населені пункти.
Тепер таке рішення називають найбільш спірним, зазначаючи, що великої кількості жертв можна було б уникнути, якби влада відразу ж заявила про локдаун в Ломбардії.
У Конте запитували, чому влада раніше не прийняли рішення закрити невеликі міста, щоб зупинити спалах.
Допит тривав близько трьох годин.
“Я хотів пояснити кожен етап в деталях”, – розповів Конте про суть запитань прокурорів.
Крім прем’єр-міністра, прокурори також допитали міністра внутрішніх справ Лучані Ламоргезе і міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца.
- Станом на 25 травня у світі зафіксовано понад 5,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.