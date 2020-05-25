Станом на 25 травня в світі зафіксовано понад 5,5 млн підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це свідчать дані онлайн-ресурсу Worldometer, який публікує статистику в режимі реального часу.

Так, коронавірусом в усьому світі заразилися 5 млн 540 тисяч 618 осіб.

Жертвами вірусу стали 347 тисяч 353 людини. Це 13 % від усіх захворілих.

При цьому змогли подолати коронавірус і одужати 2 млн 320 тисяч 384 осіб.

Лідирують за кількістю хворих і летальних випадків Сполучені Штати. Там зафіксовано 1,69 млн випадків зараження і більш ніж 99,3 тисяч смертей.

На другому місці знаходиться Бразилія (більше 365 тисяч випадків зараження, понад 22,7 тис. смертей).

Далі йдуть Росія (353,4 тис. випадків зараження), Іспанія (282,8 тис. випадків), Велика Британія (259,5 тис. випадків COVID-19), Італія (229,8 тис. випадків), Франція (182, 5 тис. випадків захворювання), Німеччина (180,5 тис. випадків COVID-19).

За добу підтверджено понад 46 тисяч нових випадків зараження і понад 900 смертей.

Лідерами за темпами поширення захворювання є: США (+3,89 тис. нових випадків за добу), Росія (+8,9 тис.), Індія (+5,5 тис.), Чилі (+4,89 тис.) , Мексика (+2,76 тис.), Саудівська Аравія (+2,2 тис.), Іран (+2,02 тис.), Бангладеш (+1,9 тис.), Бразилія (+1,59 тис.).