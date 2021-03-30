Уряд Італії ухвалив рішення ввести обов'язковий карантин для мандрівників з країн Європейського союзу. Це 5 днів ізоляції.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше карантин поширювався тільки на мандрівників, які прибули з країн, що не входять до складу ЄС.

Нове рішення італійський уряд ухвалив після того, як від авіапасажирів, що прямують до Німеччини, стали вимагати негативний тест на коронавірус.

Деякі райони Італії все ще залишаються “червоними”. З суботи в країні почнеться “великодній локдаун”.

Інші європейські країни також дещо посилили правила в’їзду для громадян інших держав. Наприклад, Іспанія вимагає від туристів, що приїдуть з боку Франції по суші – негативний тест на коронавірус. Британія не пускає до себе мандрівників.