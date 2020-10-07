В Італії уряд збільшив суму штрафу за перебування у громадському місці без захисної маски.

Про це пише The Local.

Повідомляється, що в Італії підвищили штрафи за відмову носити маску до 400-1000 євро і розгорнули поліційні патрулі для перевірки дотримання правил в громадських місцях.

Тепер маску обов’язково носити й на вулиці та навіть “коли перебуваєш поруч з іншими людьми, які не належать до тієї ж сім’ї”.

Проте за прогулянку в сільській місцевості зі своїм чоловіком/дружиною або з сусідом по будинку без маски не штрафуватимуть.

Також маску можуть не носити діти до шести років, люди з обмеженими можливостями й ті, хто тренується один на відкритому повітрі.

Зняти маску можна при вживанні їжі в ресторанах і кафе — за умови дотримання відстані між клієнтами не менше метра.

Компанії, які не дотримуються санітарних правил, можуть бути оштрафовані на суму до 1000 євро і закриті на термін до 30 днів.