Влада Італії з 15 жовтня зобов'язала громадян мати "паспорти вакцинації" ("зелені паспорти" чи "паспорти здоров'я") для виходу на роботу. Усіх перевірятимуть щодо отримання щеплень проти коронавірусу чи наявність негативного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Попри те, що в Італії більшість громадян підтримала таку ініціативу уряду, в деяких містах все ж відбулися масові протести.

Нововведення передбачає, що з 15 жовтня в Італії кожен працівник в державному чи приватному секторі зобов’язаний мати Green Pass. Це доказ вакцинації, наявності антитіл в крові чи негативний тест на COVID-19.

Через рішення уряду в місті Трієст понад шість тисяч працівників заблокували роботу порту. Аналогічні протести відбулися в портах Генуї та Анкони. Загалом, було зафіксовано проблеми в роботі трьох з шести портів Італії.

Тимчасом десятки противників Green Pass в Римі намагалися заблокувати автомобільний рух в Римі. Декотрих затримали поліціянти.

Крім цього, через протести було зафіксовано проблеми в роботі великих компаній, як от Electrolux, San Benedetto та Zoppas.

Наразі саме в Італії одні з найжорсткіших в Європі вимоги до COVID-сертифікатів у повсякденному житті. Спочатку сертифікати потрібні були, аби потрапити до культурного чи розважального закладу, але поступово їх дію розширювали. Минулого місяця було прийнято рішення зробити їх обов’язковими для того, аби ходити на роботу.

Ті, в кого не буде Green Pass – не зможуть працювати й, відповідно, не отримуватимуть заробітну плату. За порушення вимоги передбачено штраф розміром до 1,5 тисячі євро.

На сьогодні у 15% приватних та 8% державних працівників Італії досі немає Green Pass.

В Італії понад 86% громадян віком від 12 років отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Цього достатньо, аби отримати Green Pass. Понад 3 мільйони працюючих італійців досі не отримали жодного щеплення. Вони мають право працювати тільки в тому випадку, якщо за власний кошт робитимуть ПЛР-тести кожні 48 чи 72 години.