Народний депутат України Володимир В'ятрович заявив, що Президент України Володимир Зеленський їде в Ізраїль в якості масовки для виступу Володимира Путіна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Володимир Зеленський поїде на Світовий форум Голокосту в Ізраїлі 22-23 січня. Попри те, що йому там навіть слова не дадуть, хоча, як зауважує сам Зеленський, «кожен четвертий з євреїв, що загинули під час Голокосту, був українцем. Зате дадуть слово Путіну, керівнику держави-агресора, яка вбиває українців і окупувала наші території. Президенту України відвели роль мовчазної масовки під час пропагандистської промови Путіна, і він на цю роль погодився”, – пише В’ятрович.

На думку депутата, таким чином ізраїльська сторона “все більше заграє з Москвою”.

Також В’ятрович наголосив, що “поведінка Зеленського різко відрізняється від дій президента сусідньої Польщі Анджея Дуди”, який відмовився їхати в Ізраїль саме через формат запрошення.

“Мені соромно за президента України, який, з одного боку, проігнорував жалобні заходи в Бабиному Яру, а з іншого – в День Соборності України їде побути в масовці у Путіна в Ізраїль”, – написав Володимир В’ятрович.