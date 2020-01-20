Про це він заявив в інтерв’ю ізраїльському виданню The Time Of Israel.



За словами Зеленського, точно планувати візит до Ізраїлю він зможе після повернення в Україну тіл українців, загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані.

В той же час голова держави сказав, що хотів би виступити з промовою на заходах, присвячених вшануванню пам’яті євреїв, загиблих під час Голокосту.

“Особисто для мене неважливо, чи буду я виступати. Але, оскільки так багато людей, які загинули в цій трагедії, були українськими євреями – починаючи з Бабиного Яру, де були страчені 150 000 українських євреїв. Статистика, яка у нас є, показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Ось, чому для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту. Тому, я думаю, що було б справедливо, щоб президент України виступив з промовою”, – розповів Президент України.