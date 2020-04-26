Про це повідомляє телеканал CNN.

З сьогоднішнього дня в Ізраїлі відновили роботу перукарні, салони краси і деякі магазини. Магазини в торгових центрах повинні залишатися закритими, ресторанам дозволили продавати їжу тільки на винос.

Відновили свою роботу і співробітники соціальних служб по догляду за людьми похилого віку та інвалідами. Правда, кожен соціальний працівник може працювати тільки з одним підопічним або з людьми, що живуть в одному будинку.

Всі підприємства, яким дозволено відкритися заново, зобов’язані дотримуватися прийнятих урядом правила поведінки персоналу і клієнтів під час карантину. Штраф для порушників становить 2000 шекелів (близько 570 дол).

Маски слід носити в громадських місцях всім, починаючи з 7 років. Виняток становитимуть ті, хто займається спортом або має медичні протипоказання, підтверджені довідкою. Штраф буде призначатися вже за перше порушення цього правила.