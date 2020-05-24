Covid-19 Україна

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В Ізраїлі відбулося перше судове засідання проти прем’єра Нетаньяху

У неділю, 24 травня, в Ізраїлі відбулося перше судове засідання у трьох справах проти чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Сьогоднішнє засідання суду тривало близько години.

Неділя, 24 травня 2020, 22:34

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Нетаньяху пред’явлені звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою – справи, які відомі як 1000, 2000 та 4000:

Справа 1000 – шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків – головним чином сигар і пляшок шампанського – від впливових бізнесменів в обмін на послуги;

Справа 2000 – шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в допомозі поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення його особистості;

Справа 4000 – хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем’єр-міністром і міністром зв’язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єловича, в обмін на позитивне висвітлення в новинах.

Нетаньяху рішуче відкидає всі звинувачення проти нього, назвавши їх “полюванням на відьом” політичними опонентами.

За даними газети, на початку засідання Нетаньяху повідомив суддям, що не розуміє суті пред’явлених йому звинувачень.

Адвокати Нетаньяху заявили суду, що їм потрібно ще 2-3 місяці для ознайомлення з матеріалами трьох справ, але прокуратура наполягала на тому, що часу було достатньо.

Фото: EPA/UPG

В кінці засідання обвинувачення заявило, що не заперечує проти відсутності Нетаньяху на наступному засіданні, якщо захист звернеться з таким проханням. Дата наступного засідання поки не призначена.

Теги: Биньямин Нетаньяху, суды, Ізраїль

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