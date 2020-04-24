Уряд Ізраїлю затвердив пом'якшення карантинних обмежень, які були введені в країні через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє ізраїльське видання Israel Info.

Уточнюється, що новий етап пом’якшення карантину в країні почнеться з 26 квітня.

В Ізраїлі відкриються магазини, салони краси і перукарні, які знаходяться не в критих торгових центрах.

“Дозволяється торгівля на винос в ресторанах, робота перукарень та салонів краси, відкриття магазинів за винятком тих, що розташовані в критих торгових центрах. Робота підприємств буде регулюватися відповідно до чинних положень з метою збереження здоров’я громадян”, – сказано в повідомленні.

Водночас ізраїльтянам як і раніше не можна буде виходити на вулицю без причини на те у вигляді відвідування конкретного магазину.

Також з 26 квітня в Ізраїлі посилюється політика штрафів за відсутність захисної маски в закритих приміщеннях. Маску одягати повинні будуть всі громадяни у віці від 7 років.