Про це повідомляє ізраїльське видання Israel Info.
Уточнюється, що новий етап пом’якшення карантину в країні почнеться з 26 квітня.
В Ізраїлі відкриються магазини, салони краси і перукарні, які знаходяться не в критих торгових центрах.
“Дозволяється торгівля на винос в ресторанах, робота перукарень та салонів краси, відкриття магазинів за винятком тих, що розташовані в критих торгових центрах. Робота підприємств буде регулюватися відповідно до чинних положень з метою збереження здоров’я громадян”, – сказано в повідомленні.
Водночас ізраїльтянам як і раніше не можна буде виходити на вулицю без причини на те у вигляді відвідування конкретного магазину.
Також з 26 квітня в Ізраїлі посилюється політика штрафів за відсутність захисної маски в закритих приміщеннях. Маску одягати повинні будуть всі громадяни у віці від 7 років.
- Уряд Грузії оголосив про намір полегшувати карантинні обмеження вже з 27 квітня.