Про це повідомив в Twitter прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
“Після доби складних обговорень ми прийняли рішення: кожен, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, потрапить в 14-денну ізоляцію”, — сказав Нетаньяху.
За словами прем’єр-міністра, цей запобіжний захід буде діяти протягом найближчих двох тижнів.
“Це важке рішення, але воно важливе для підтримки громадського здоров’я, і суспільної охорони здоров’я в першу чергу. Це рішення буде діяти протягом двох тижнів, в той же час ми приймаємо рішення для підтримки ізраїльської економіки”, — додав Нетаньяху.
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