В Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, будуть ізолювати на 14 днів.

Про це повідомив в Twitter прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

“Після доби складних обговорень ми прийняли рішення: кожен, хто приїжджає до Ізраїлю з-за кордону, потрапить в 14-денну ізоляцію”, — сказав Нетаньяху.

За словами прем’єр-міністра, цей запобіжний захід буде діяти протягом найближчих двох тижнів.

“Це важке рішення, але воно важливе для підтримки громадського здоров’я, і суспільної охорони здоров’я в першу чергу. Це рішення буде діяти протягом двох тижнів, в той же час ми приймаємо рішення для підтримки ізраїльської економіки”, — додав Нетаньяху.