В Ізраїлі вирішили продовжити жорсткий карантин по всій країні через зростання темпів поширення коронавірусу. Попередньо - карантин продовжено до 18 жовтня.

Про це повідомляють ЗМІ Ізраїлю.

Планується, що Ізраїльський кабінет по боротьбі з епідемією коронавірусу збереться 15 жовтня для обговорення можливості поетапного пом’якшення умов карантину. Поки що карантин продовжено до 18 жовтня.

В Ізраїлі обмежена робота підприємств, кафе і ресторанів, навчальних закладів. Громадянам заборонено відходити від будинку більш, ніж на кілометр, якщо на те немає поважної причини.

В Ізраїлі дещо пом’якшили обмеження, що стосуються весіль. На нареченого, наречену, їх близьких родичів і рабина не поширюватиметься заборона щодо віддалення від будинку. При цьому, влаштовувати багатолюдні святкування заборонено.

Професійним спортсменам дозволили відновити тренування.

Дитячі садки також залишаються зачиненими. Чи будуть їх відкривати найближчим часом – вирішать 15 жовтня.

У МОЗ Ізраїлю зазначили, що продовжують спостерігати за динамікою захворюваності. Якщо в найближчі два дні нічого не зміниться – жорсткий карантин залишиться в силі. Якщо ж динаміка почне знижуватися – деякі обмеження буде скасовано або частково знято.

Важливо: громадяни не мають права літати за кордон. Ця заборона продовжена до 15 жовтня.