Про це повідомляють ЗМІ Ізраїлю.
Планується, що Ізраїльський кабінет по боротьбі з епідемією коронавірусу збереться 15 жовтня для обговорення можливості поетапного пом’якшення умов карантину. Поки що карантин продовжено до 18 жовтня.
В Ізраїлі обмежена робота підприємств, кафе і ресторанів, навчальних закладів. Громадянам заборонено відходити від будинку більш, ніж на кілометр, якщо на те немає поважної причини.
В Ізраїлі дещо пом’якшили обмеження, що стосуються весіль. На нареченого, наречену, їх близьких родичів і рабина не поширюватиметься заборона щодо віддалення від будинку. При цьому, влаштовувати багатолюдні святкування заборонено.
Професійним спортсменам дозволили відновити тренування.
Дитячі садки також залишаються зачиненими. Чи будуть їх відкривати найближчим часом – вирішать 15 жовтня.
У МОЗ Ізраїлю зазначили, що продовжують спостерігати за динамікою захворюваності. Якщо в найближчі два дні нічого не зміниться – жорсткий карантин залишиться в силі. Якщо ж динаміка почне знижуватися – деякі обмеження буде скасовано або частково знято.
Важливо: громадяни не мають права літати за кордон. Ця заборона продовжена до 15 жовтня.
- З п’ятниці, 25 вересня, Уряд Ізраїлю ввів повний карантин на два тижні в рамках боротьби з другою хвилею коронавірусу.