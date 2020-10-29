Про це повідомляється на сторінці прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Facebook.
“У ході телефонного голосування уряд прийняв рішення продовжити дію правил про режим НС на 60 днів (з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 роки) у зв’язку з поширенням коронавирусной інфекції”, – зазначено в повідомленні.
Рішення вступить в силу після затвердження комісією Кнесету (парламенту) за законодавством.
- 16 жовтня стало відомо, що уряд Ізраїлю прийняв рішення частково послабити карантинні обмеження. За час жорсткого карантину вдалося знизити кількість нових випадків на добу з 9 до 2 тисяч.