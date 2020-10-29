Уряд Ізраїлю прийняв рішення продовжити режим надзвичайної ситуації через поширення COVID-19 до 3 січня.

Про це повідомляється на сторінці прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в Facebook.

“У ході телефонного голосування уряд прийняв рішення продовжити дію правил про режим НС на 60 днів (з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 роки) у зв’язку з поширенням коронавирусной інфекції”, – зазначено в повідомленні.

Рішення вступить в силу після затвердження комісією Кнесету (парламенту) за законодавством.