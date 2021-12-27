В Ізраїлі проходить етап тестування на пацієнтах четвертої дози вакцини проти COVID-19 для уникнення нового сплеску заражень.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Минулого тижня експертна група Міністерства охорони здоров’я рекомендувала Ізраїлю стати першою країною, яка запропонує четверту дозу вакцини — також відому як друга бустерна доза — людям старше 60 років, тим, хто страждає на ослаблену імунну систему, і медичним працівникам.

Цю пропозицію привітав уряд Ізраїлю, який боровся з падінням рівня щеплення серед населення країни.

Наразі тестування проходять 150 осіб в медичному центрі Шиба в Рамат-Гані поблизу Тель-Авіва. Усі вони є медичним персоналом. Саме згідно з їхніми результатами дослідники визначатимуть, чи потрібна взагалі четверта доза.

За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, близько 63% з 9,4-мільйонного населення Ізраїлю отримали перші дві дози вакцини. Майже 45% також отримали третю дозу або додаткове щеплення. Зареєстровано близько 2000 підтверджених або підозрюваних випадків Omicron.

Ізраїль був першою країною, яка розпочала масові щеплення громадян рік тому, і став однією з перших, хто помітив, що імунітет з часом слабшав у відповідь на широку програму ревакцинації.