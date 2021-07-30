Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За словами Беннета, ті, хто отримав другу дозу вакцини як мінімум п’ять місяців тому, матимуть право на третій укол препаратом Pfizer з неділі.
Президент Ісаак Херцог, якому у вересні виповнюється 61 рік, буде першим, хто отримає третю дозу вакцини.
Це відбувається на тлі сплеску інфекцій в Ізраїлі і глобальної стурбованості з приводу дуже заразного штаму коронавірусу Delta.
“Результати показують, що з часом імунітет організму знижується. Метою додаткової дози є його повторне накопичення, що значно знижує ймовірність зараження і серйозних захворювань”, – пояснив прем’єр-міністр.
Він додав, що 2000 осіб з ослабленою імунною системою вже отримали третю дозу без серйозних побічних ефектів.
Поки що жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не ясно, чи знизить третя доза випадки COVID-19.
Ізраїль був однією з найуспішніших країн в світі в боротьбі з пандемією. Країна реалізувала найшвидшу програму вакцинації, в рамках якої більше половини населення чисельністю 9,3 млн осіб були частково або повністю імунізовані.
За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку спалаху в Ізраїлі зареєстровано близько 870 000 випадків зараження і майже 6 500 випадків смерті.
- Американські органи охорони здоров’я досліджують потребу введення третьої дози вакцини проти коронавірусу, аби краще захистити населення від штаму Delta.