Прем'єр-міністр Нафталі Беннет заявив, що Ізраїль стане першою країною, яка запропонує третю дозу вакцини проти COVID-19 людям старше 60 років.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За словами Беннета, ті, хто отримав другу дозу вакцини як мінімум п’ять місяців тому, матимуть право на третій укол препаратом Pfizer з неділі.

Президент Ісаак Херцог, якому у вересні виповнюється 61 рік, буде першим, хто отримає третю дозу вакцини.

Це відбувається на тлі сплеску інфекцій в Ізраїлі і глобальної стурбованості з приводу дуже заразного штаму коронавірусу Delta.

“Результати показують, що з часом імунітет організму знижується. Метою додаткової дози є його повторне накопичення, що значно знижує ймовірність зараження і серйозних захворювань”, – пояснив прем’єр-міністр.

Він додав, що 2000 осіб з ослабленою імунною системою вже отримали третю дозу без серйозних побічних ефектів.

Поки що жодна країна не схвалила введення третьої дози вакцини, і експерти говорять, що ще не ясно, чи знизить третя доза випадки COVID-19.

Ізраїль був однією з найуспішніших країн в світі в боротьбі з пандемією. Країна реалізувала найшвидшу програму вакцинації, в рамках якої більше половини населення чисельністю 9,3 млн осіб були частково або повністю імунізовані.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку спалаху в Ізраїлі зареєстровано близько 870 000 випадків зараження і майже 6 500 випадків смерті.