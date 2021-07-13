Про це повідомляє американське видання New York Times.

В США оцінюють необхідність введення третьої дози вакцини проти коронавірусу вже щепленим громадянам. Ця бустерна ін’єкція може мати більше ризиків, аніж користі. При цьому, додаткова вакцина може підвищити ризик виникнення серйозних побічних ефектів.

Один з представників органів охорони здоров’я, при введенні другої дози вакцини частіше є побічні ефекти, тому третя доза може мати ще більше ризиків.

“Ми зацікавлені в тому, аби з’ясувати, чи буде асоціюватися третя доза вакцини з вищим ризиком побічних реакцій, особливо з деякими з серйозними побічними ефектами”, – сказав заступник директора Центру з контролю й профілактики захворювань (CDC) Джей Батлер.

Він пояснив, що американський уряд поки що не вирішив, чи є необхідність в цій бустерній дозі, але точно є необхідність вводити третю дозу вакцини людям похилого віку та представникам інших груп ризику.

Pfizer та BioNTech заявили, що протягом кількох тижнів проситимуть американські та європейські регулятори дозволити додаткові щеплення. Компанії посилаються на підвищений ризик зараження через 6 місяців після повної вакцинації (дві дози).

Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

Раніше міністерство охорони здоров’я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається в основному у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19.