Про це повідомляє газета The Times of Israel.
Несподівана знахідка була виявлена в ході розкопок, що проводяться перед забудовою нового району.
Зазначається, що археологи були шоковані, виявивши крихке древнє куряче яйце, яке прекрасно збереглося, пролежавши у вигрібній ямі протягом тисячоліття.
“Навіть сьогодні яйця рідко зберігаються надовго в картонних коробках супермаркетів. Дивно думати, що цій знахідці 1000 років!” – зазначила археолог Алла Нагорська.
Вона додала, що “унікальне збереження яйця, очевидно, пов’язане з умовами, в яких воно лежало століттями – у вигрібній ямі, що містить м’які людські відходи, які його зберегли”.
Однак яйце мало невелику тріщину на дні, тому більша частина вмісту витекла з нього. Залишилася тільки частина жовтка, який був збережений для майбутнього аналізу ДНК.
Археологи не знають, як яйце опинилося у вигрібній ямі, і вважають, що ніколи не дізнаються справжню причину. Поряд з яйцем були виявлені три типові кістяні ляльки ісламського періоду, які використовувалися в якості іграшок.
Крім того, наразі дослідники виявили велику й різноманітну промислову зону, що відноситься до візантійського періоду.
- В Єгипті, поблизу міста Луксор, археологи виявили “загублене золоте місто”, котре існувало 3 тисячі років тому.