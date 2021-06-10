Археологи з Управління старовини Ізраїлю виявили надзвичайно рідкісне, майже повністю неушкоджене куряче яйце віком 1000 років.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Несподівана знахідка була виявлена в ході розкопок, що проводяться перед забудовою нового району.

Зазначається, що археологи були шоковані, виявивши крихке древнє куряче яйце, яке прекрасно збереглося, пролежавши у вигрібній ямі протягом тисячоліття.

“Навіть сьогодні яйця рідко зберігаються надовго в картонних коробках супермаркетів. Дивно думати, що цій знахідці 1000 років!” – зазначила археолог Алла Нагорська.

Вона додала, що “унікальне збереження яйця, очевидно, пов’язане з умовами, в яких воно лежало століттями – у вигрібній ямі, що містить м’які людські відходи, які його зберегли”.

Однак яйце мало невелику тріщину на дні, тому більша частина вмісту витекла з нього. Залишилася тільки частина жовтка, який був збережений для майбутнього аналізу ДНК.

Археологи не знають, як яйце опинилося у вигрібній ямі, і вважають, що ніколи не дізнаються справжню причину. Поряд з яйцем були виявлені три типові кістяні ляльки ісламського періоду, які використовувалися в якості іграшок.

Крім того, наразі дослідники виявили велику й різноманітну промислову зону, що відноситься до візантійського періоду.