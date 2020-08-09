Про це повідомили в представництві Президента України в АР Крим в Facebook.
У відомстві пояснили, що розуміють всі ризики, пов’язані з перетином кордону з Кримом. Але, з огляду на інтереси громадян, все ж виділили кілька умов і категорій, при яких перетин кордону можливий.
Винятки можливі в шести випадках.
- Подача документів для вступу в навчальний заклад (можуть подавати сам абітурієнт або його батьки/опікуни).
- Якщо є документальне підтвердження проживання на території Криму (при в’їзді) або материкової України (при виїзді).
- Принцип єднання родини (батько-мати, брат-сестра, дочка-син). Непрямих родичів пропускати не будуть.
- Якщо хтось із родичів серйозно хворий або необхідно перевезти ліки, або надати медичну допомогу.
- У разі смерті когось із близьких родичів.
- Інші випадки, коли прикордонники приймуть рішення, що мотивація дійсно вагома. В тому числі, коли будуть підтверджені випадки вмотивованого переслідування з боку окупаційної влади.
Якщо громадянин в’їжджає на територію України з боку Криму, він зобов’язаний встановити і слідувати застосунку “Дій вдома”.
Якщо він здасть ПЛР-тест на коронавірус і отримає негативний результат – зможе достроково припинити самоізоляцію.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї.