Після рішення Кабміну тимчасово зупинити роботу пунктів пропуску на адмінграніце з окупованих Кримом, все ж виділили деякі категорії громадян, які зможуть виїхати або потрапити на півострів.

Про це повідомили в представництві Президента України в АР Крим в Facebook.

У відомстві пояснили, що розуміють всі ризики, пов’язані з перетином кордону з Кримом. Але, з огляду на інтереси громадян, все ж виділили кілька умов і категорій, при яких перетин кордону можливий.

Винятки можливі в шести випадках.

Подача документів для вступу в навчальний заклад (можуть подавати сам абітурієнт або його батьки/опікуни).

Якщо є документальне підтвердження проживання на території Криму (при в’їзді) або материкової України (при виїзді).

Принцип єднання родини (батько-мати, брат-сестра, дочка-син). Непрямих родичів пропускати не будуть.

Якщо хтось із родичів серйозно хворий або необхідно перевезти ліки, або надати медичну допомогу.

У разі смерті когось із близьких родичів.

Інші випадки, коли прикордонники приймуть рішення, що мотивація дійсно вагома. В тому числі, коли будуть підтверджені випадки вмотивованого переслідування з боку окупаційної влади.

Якщо громадянин в’їжджає на територію України з боку Криму, він зобов’язаний встановити і слідувати застосунку “Дій вдома”.

Якщо він здасть ПЛР-тест на коронавірус і отримає негативний результат – зможе достроково припинити самоізоляцію.