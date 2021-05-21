Про це повідомляє ВВС.
В японських ЗМІ написали, що машиніст попросив кондуктора побути замість нього, аби слідкувати за потягом, який рухався зі швидкістю 150 км/год.
В потязі Hikari 633 перевозили 160 пасажирів.
36-річний машиніст пояснив, що в нього сильно болів живіт, тому йому довелося терміново піти до туалету. Його не було в кабіні приблизно три хвилини.
Згідно з правилами компанії, якщо машиністу погано, він має про це повідомити в командний центр, а після цього попросити кондуктора, якщо той має відповідні права, побути в кабіні замість нього.
Тепер водій та кондуктор мають заплатити штрафи та понести дисциплінарне покарання.
На щастя, інцидент не вплинув на поїздку.
Залізнична компанія JR Central повідомила про це керівництва та вибачилась перед пасажирами.
- 8 липня біля населеного пункту Пернинк (Карловарський край, Чехія) лоб в лоб зіткнулися два потяги, в результаті чого постраждали 30 осіб, ще двоє загинули.