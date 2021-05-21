В Японії машиніст швидкісного потяга залишив його без керування, бо хотів в туалет. Він вийшов з кабіни, коли потяг рухався на швидкості 150 км/час, де було 160 пасажирів.

Про це повідомляє ВВС.

В японських ЗМІ написали, що машиніст попросив кондуктора побути замість нього, аби слідкувати за потягом, який рухався зі швидкістю 150 км/год.

В потязі Hikari 633 перевозили 160 пасажирів.

36-річний машиніст пояснив, що в нього сильно болів живіт, тому йому довелося терміново піти до туалету. Його не було в кабіні приблизно три хвилини.

Згідно з правилами компанії, якщо машиністу погано, він має про це повідомити в командний центр, а після цього попросити кондуктора, якщо той має відповідні права, побути в кабіні замість нього.

Тепер водій та кондуктор мають заплатити штрафи та понести дисциплінарне покарання.

На щастя, інцидент не вплинув на поїздку.

Залізнична компанія JR Central повідомила про це керівництва та вибачилась перед пасажирами.