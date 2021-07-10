Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Приблизно 20 будинків потрібно звільнити від завалів, аби перевірити, чи є там загиблі.
80 людей вважаються зниклими безвісти. Офіційні особи раніше заявляли, що 113 пропали безвісти.
За словами чиновника, з-поміж зниклих безвісти людей, можливо, є ті, кого не було в місті під час селю. Зараз влада працює над тим, щоб підтвердити їх місцеперебування.
- У понеділок японські рятувальники повідомили, що продовжують пошук тих, хто вижив після того, як два дні тому сильні зливи стали причиною зсувів землі. Наразі зниклими безвісти вважаються 80 людей.