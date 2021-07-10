В Японії представники Сил самооборони шукають зниклих безвісти на місці зсуву ґрунту після сильного дощу в Атамі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Приблизно 20 будинків потрібно звільнити від завалів, аби перевірити, чи є там загиблі.

80 людей вважаються зниклими безвісти. Офіційні особи раніше заявляли, що 113 пропали безвісти.

За словами чиновника, з-поміж зниклих безвісти людей, можливо, є ті, кого не було в місті під час селю. Зараз влада працює над тим, щоб підтвердити їх місцеперебування.