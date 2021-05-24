У понеділок Японія відкрила центри масової вакцинації від COVID-19 для людей похилого віку. Країна прагне вакцинувати якомога більше населення перед початком Олімпійських ігор у Токіо.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Центри в Токіо і в другому за величиною місті Осаці будуть вакцинувати тисячі людей щодня. Зазначається, що Японія зараз проходить четверту хвилю інфекцій коронавірусу.

Центр вакцинації в Токіо будуть працювати 12 годин на добу, щоб протягом наступних трьох місяців щодня щеплювати приблизно 10 000 осіб. В Осаці, західному мегаполісі Японії, планують вакцинувати близько 5000 осіб щодня.

Крім того, масштабні центри вакцинації також відкрилися в префектурах Аїті, Міягі і Гунма.

Четверта хвиля інфекцій COVID-19 змусила владу оголосити надзвичайний стан на більшій частині території країни, в Токіо також. Це викликало деякі побоювання з приводу проведення Олімпійських ігор. Нагадаємо, що Олімпіада має стартувати 23 липня.

Надзвичайний стан для більшості регіонів має скінчитися 31 травня, але уряд планує продовжити його до 20 червня.

За даними глобального трекера Reuters, всього 4,4% населення Японії з 125 мільйонів отримали хоча б одну дозу вакцини, що є найнижчим показником серед великих і багатих країн світу.