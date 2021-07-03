Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Потік бруду обрушився на схил пагорба в місті на північний захід від Токіо. Кілька будинків були зруйновані або поховані.
Інцидент стався після декількох днів проливного дощу в регіоні. Крім того, кількість опадів була вище середнього для липня в провінції Сідзуока, де розташований Атамі.
Прем’єр-міністр Есіхіде Суга заявив, що формує оперативну групу з ліквідації наслідків стихійного лиха.
黄瀬川大橋、崩壊。
熱海で大規模土砂崩れ。
車も家も流される事態に。#豪雨 #拡散希望pic.twitter.com/HX5mKb34zj
— 炎上動画・面白ネタ拡散バード🇯🇵 (@enjou_kakusan) July 3, 2021
- В Італії внаслідок зсуву в одному з передмість Генуї, в комуні Камольї частина кладовища зійшла в море, у воді опинилися понад 200 трун.