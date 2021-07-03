У місті Атамі в центральній Японії стався масштабний зсув ґрунту, внаслідок чого близько 20 осіб зникли безвісти.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Потік бруду обрушився на схил пагорба в місті на північний захід від Токіо. Кілька будинків були зруйновані або поховані.

Інцидент стався після декількох днів проливного дощу в регіоні. Крім того, кількість опадів була вище середнього для липня в провінції Сідзуока, де розташований Атамі.

Прем’єр-міністр Есіхіде Суга заявив, що формує оперативну групу з ліквідації наслідків стихійного лиха.