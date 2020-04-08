Про це розповідають #Букви.
Чорно-білий німий фільм “Земля” – останній і найвідоміший фільм з трилогії Олександра Довженка – “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.
У той час керівництво країни чекало від Довженка фільм, який би пропагував необхідність і успішність колективізації.
За сценарієм селяни відбирають землю у куркулів іпочинають її обробляти. Для цього селу навіть виділили трактор, який довірили головному герою Василю. У фіналі він гине від куль колишніх власників землі.
У фільмі показані кадри української природи, сільських пейзажів, садів з яблунями. Актори зняті крупними планами.
Перед прем’єрою, фільм переглянули 32 комісії. Дали дозвіл на показ в кінотеатрах, але потім таки заборонили “за натуралізм”.
Після почалося цькування режисера у пресі. Картину розкритикував Максим Горький та Дем’ян Бідний, російський поет українського походження.
У Радянському Союзі табу з фільму зняли у 1958 році, і тільки після того як на Міжнародній виставці в Брюсселі “Землю” визнали одним з кращих фільмів всіх часів і народів.
Варто зазначити, що “Земля” увійшла в ТОП-5 фільмів світового кінематографа за версією ЮНЕСКО.