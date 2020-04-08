8 квітня 1930 року на екрани радянських кінотеатрів вийшов фільм Олександра Довженка "Земля", який через 9 днів опинився під забороною.

Про це розповідають #Букви.

Чорно-білий німий фільм “Земля” – останній і найвідоміший фільм з трилогії Олександра Довженка – “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.

У той час керівництво країни чекало від Довженка фільм, який би пропагував необхідність і успішність колективізації.

За сценарієм селяни відбирають землю у куркулів іпочинають її обробляти. Для цього селу навіть виділили трактор, який довірили головному герою Василю. У фіналі він гине від куль колишніх власників землі.

У фільмі показані кадри української природи, сільських пейзажів, садів з яблунями. Актори зняті крупними планами.

Перед прем’єрою, фільм переглянули 32 комісії. Дали дозвіл на показ в кінотеатрах, але потім таки заборонили “за натуралізм”.

Після почалося цькування режисера у пресі. Картину розкритикував Максим Горький та Дем’ян Бідний, російський поет українського походження.

У Радянському Союзі табу з фільму зняли у 1958 році, і тільки після того як на Міжнародній виставці в Брюсселі “Землю” визнали одним з кращих фільмів всіх часів і народів.

Варто зазначити, що “Земля” увійшла в ТОП-5 фільмів світового кінематографа за версією ЮНЕСКО.