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Чорнобильська трагедія стала однією з найсерйозніших нинішнього часу.

26 квітня 1986 року о 01:23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який зруйнував частину реакторного блоку і машинного залу. Виникла пожежа, яка перекинулася на дах 3-го енергоблоку. Майже відразу на місце аварії прибули пожежники. Вогонь гасили до п’ятої ранку. Пожежа в середині самого четвертого блоку вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли згорів майже весь графіт.

Фото з відкритих джерел

На відміну від бомбардувань японських Хіросіми і Нагасакі, вибух на ЧАЕС мав основний вражаючий фактор – радіацію. Протягом лише перших трьох місяців після аварії загинула 31 людина.

Після вибуху і пожежі радіоактивна хмара накрила території сучасної України, Білорусі та Росії, а також багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії.

Згідно Міжнародною шкалою ядерних подій (INES), ця аварія относітя до сьомого рівня небезпеки – найвищого.

Варто зазначити, що Москва і керівництво УРСР від початку всіляко замовчували факт аварії і наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Тільки 28 квітня в СРСР було оприлюднено перше офіційне повідомлення.

Серед причин аварії називають такі:

реактор був неправильно спроектований і небезпечний;

персонал не був проінформований про небезпеки;

персонал допустив ряд помилок і ненавмисно порушив існуючі інструкції, частково через відсутність

інформації про небезпеки реактора;

відключення захисту або не вплинуло на розвиток аварії, або не суперечило нормативним документам.

Після аварії з 10-кілометрової зони примусово вивезли все населення. Пізніше зону розширили до 30 кілометрів.

Всього в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, в яких на кінець 1980-х років минулого століття проживало понад 2,6 млн осіб. В результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.

Забруднення піддалося більше 200 000 кв. км, приблизно 70% – на території України, Білорусі та РФ. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді аерозолів, які поступово осідали на землю.

Для запобігання поширенню радіації в Наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним саркофагом. За оцінками фахівців, в ньому залишилося близько 95% палива реактора.

15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС призупинили, а сам об’єкт “Укриття”, зведений в 1986 році, вже руйнувався.

Будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об’єктом “Укриття” почалося у 2012 році. Через великі розміри його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з’єднані у 2015 році. Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого “Саркофагу” і залишків четвертого енергоблоку.