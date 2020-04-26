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Чорнобильська трагедія стала однією з найсерйозніших нинішнього часу.
26 квітня 1986 року о 01:23 на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, який зруйнував частину реакторного блоку і машинного залу. Виникла пожежа, яка перекинулася на дах 3-го енергоблоку. Майже відразу на місце аварії прибули пожежники. Вогонь гасили до п’ятої ранку. Пожежа в середині самого четвертого блоку вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли згорів майже весь графіт.
Фото з відкритих джерел
На відміну від бомбардувань японських Хіросіми і Нагасакі, вибух на ЧАЕС мав основний вражаючий фактор – радіацію. Протягом лише перших трьох місяців після аварії загинула 31 людина.
Після вибуху і пожежі радіоактивна хмара накрила території сучасної України, Білорусі та Росії, а також багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії.
Згідно Міжнародною шкалою ядерних подій (INES), ця аварія относітя до сьомого рівня небезпеки – найвищого.
Варто зазначити, що Москва і керівництво УРСР від початку всіляко замовчували факт аварії і наслідки екологічної катастрофи. Першою про підвищення рівня радіації повідомила Швеція. Тільки 28 квітня в СРСР було оприлюднено перше офіційне повідомлення.
Серед причин аварії називають такі:
- реактор був неправильно спроектований і небезпечний;
- персонал не був проінформований про небезпеки;
- персонал допустив ряд помилок і ненавмисно порушив існуючі інструкції, частково через відсутність
- інформації про небезпеки реактора;
- відключення захисту або не вплинуло на розвиток аварії, або не суперечило нормативним документам.
Після аварії з 10-кілометрової зони примусово вивезли все населення. Пізніше зону розширили до 30 кілометрів.
Всього в Україні радіоактивно забрудненими стали 2293 населених пунктів, в яких на кінець 1980-х років минулого століття проживало понад 2,6 млн осіб. В результаті цієї катастрофи з сільськогосподарського користування було виведено понад 5 млн га земель.
Забруднення піддалося більше 200 000 кв. км, приблизно 70% – на території України, Білорусі та РФ. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді аерозолів, які поступово осідали на землю.
Для запобігання поширенню радіації в Наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили спеціальним саркофагом. За оцінками фахівців, в ньому залишилося близько 95% палива реактора.
15 грудня 2000 року роботу Чорнобильської АЕС призупинили, а сам об’єкт “Укриття”, зведений в 1986 році, вже руйнувався.
Будівництво нового безпечного конфайнмента над старим об’єктом “Укриття” почалося у 2012 році. Через великі розміри його довелося будувати двома частинами, які були підняті і успішно з’єднані у 2015 році. Усередині арки НБК встановлений кран для демонтажу існуючого старого “Саркофагу” і залишків четвертого енергоблоку.
- У квітні 2019 року на Чорнобильській атомній електростанції успішно завершилися остаточні приймальні випробування нового безпечного конфайнмента.
- 10 липня 2019 року новий безпечний конфайнмент переданий підприємству “Чорнобильська АЕС” і введений в експлуатацію.