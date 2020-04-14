Вчені Південної Кореї вивчають можливість використання плазми крові тих, хто вже вилікувалися від коронавірусу, щоб в 2021 році почати випуск відповідного препарату.

Про це повідомляє Yonhap.

Наразі в країні проводять клінічні дослідження препарату.

На першому етапі медики беруть багато зразків крові тих, що заразилися. До кінця 2020 року планується досліджувати в яких випадках препарати з плазмою крові будуть ефективними.

Через два-три місяці вивчену формулу почнуть застосовувати на практиці.

Якщо лабораторні дослідження будуть успішними, то препарат для боротьби з коронавірусом випустять вже в наступному році, а вакцину, на основі цього препарату – в кінці 2021 або на початку 2022 року.

Наразі в країні зареєстровано більше 10 500 випадків зараження з початку пандемії.