Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У понеділок, влада Південної Кореї повідомила про 25 нових випадків коронавіруса та про 116 випадків повторного зараження.

Повідомляється, що чиновники встановлюють причину виявлених рецидивів. Чон Ин Кен, директор Корейського центру з контролю і профілактиці захворювань (KCDC), сказав, що мова йде не про повторне зараження, а про те, що вірус, можливо, був реактивований.

Раніше повідомлялося, що коронавірус на мнулому тижні був повторно виявлений у 51 людини.

Відзначимо, що в Південній Кореї продовжують діяти правила соціального дистанціювання.

Однак, в понеділок прем’єр-міністр країни Чунг Сикюн сказав, що уряд скоро буде послаблювати правила, які закликають людей залишатися вдома, уникати громадських зібрань та не виходити на вулицю без істотних причин.